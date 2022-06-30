«Барса» направила предложение по Рафинье. «Лидс» принимать его не хочет из-за соглашения с «Челси»

«Барселона» сделала «Лидсу» официальное предложение о трансфере вингера Рафиньи Диаса.
По сведениям инсайдера Фабрицио Романо, каталонцы вчера устно обсудили трансфер с английским клубом, а теперь оформили все на бумаге.
«Лидс» принимать предложение не собирается, поскольку уважает договоренность с «Челси». При этом на переход в состав «синих» согласие пока не дали Рафинья и его агент Деку.
Со статистикой бразильского футболиста можно ознакомиться здесь.
Агент Рафиньи встретился с «Барселоной». У каталонцев еще есть шансы на трансфер