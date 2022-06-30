«Роналду не использовали по полной из-за COVID. Но «Ювентус» выше любого игрока». Директор клуба Арривабене о Криштиану

Гендиректор высказался о .

«Присутствие определенных футболистов важно как со спортивной, так и с коммерческой точки зрения. Моей мечтой было бы иметь итальянского игрока, признанного на международном уровне.

Меня впечатлил Влахович. У него потрясающее стремление побеждать и проявлять себя. Он боец.

Криштиану мы не смогли использовать в полной мере из-за коронавируса. Но есть один факт, в котором я не сомневаюсь: «Ювентус» выше любого игрока», – заявил Арривабене.

Роналду выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год и выиграл с клубом два чемпионата Италии, два Суперкубка Италии и один Кубок Италии.