«Роналду не использовали по полной из-за COVID. Но «Ювентус» выше любого игрока». Директор клуба Арривабене о Криштиану

Теги Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Ювентус премьер-лига Англия серия А Италия Маурицио Арривабене Душан Влахович коронавирус Футбол

Гендиректор «Ювентуса» Маурицио Арривабене высказался о Криштиану Роналду.

«Присутствие определенных футболистов важно как со спортивной, так и с коммерческой точки зрения. Моей мечтой было бы иметь итальянского игрока, признанного на международном уровне.

Меня впечатлил Влахович. У него потрясающее стремление побеждать и проявлять себя. Он боец.

Криштиану мы не смогли использовать в полной мере из-за коронавируса. Но есть один факт, в котором я не сомневаюсь: «Ювентус» выше любого игрока», – заявил Арривабене.

Роналду выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год и выиграл с клубом два чемпионата Италии, два Суперкубка Италии и один Кубок Италии.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные