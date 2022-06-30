Гендиректор «Ювентуса» Маурицио Арривабене высказался о будущем Маттейса де Лигта.
– Есть ли сумма, за которую вы готовы продать де Лигта? Или он неприкосновенен?
– Футболисты следуют советам своих представителей или коллег, а не советам клуба. Сегодня невозможно удержать игрока, который хочет уйти. Но вопрос всегда в сумме. Это не работает так, что игрок хочет уйти, а мы отвечаем ему: «Пожалуйста».
Сложно удержать игрока, но после переговоров должны быть удовлетворены все три стороны. Тот, у кого есть деньги, всегда побеждает, – сказал Арривабене.
Сообщалось, что приобрести де Лигта может «Челси».
Статистику 22-летнего центрального защитника можно изучить здесь.