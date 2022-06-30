Цорн о назначении Циннбауэра: «У Йозефа серьезный опыт работы с молодежью. Он разделяет принципы игры, которую хотим видеть в «Локо»

Теги Локомотив премьер-лига Россия Заур Хапов Марвин Комппер Томас Цорн Йозеф Циннбауэр Футбол

Томас Цорн высказался о назначении Йозефа Циннбауэра в «Локомотив». 

Немецкий специалист занял должность главного тренера московской команды. 

«Рады приветствовать Йозефа Циннбауэра в нашей команде. Как мы и планировали, «Локомотив» усиливает тренерский штаб специалистом с хорошим опытом работы в разноплановых чемпионатах.

При приглашении Йозефа мы также учитывали, что он имеет серьезный опыт работы с молодежью и разделяет принципы игры, которую мы хотим видеть в исполнении «Локомотива».

Это назначение не отразится на работе Марвина Комппера и его роли в клубе, он продолжает готовить команду к матчам, а также занимается вопросом получения лицензии Pro.

Что касается Заура Хапова, мы благодарны ему за работу главным тренером во второй половине прошлого сезона. Он также продолжит работу в тренерском штабе», – сказал спортивный директор клуба.

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