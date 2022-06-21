Цорн о решении ФИФА: «Все легионеры «Локо» уважают контракты и хотят играть за клуб»

прокомментировал будущее легионеров «Локомотива».

Сегодня ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 2023 года.

«Все иностранные игроки «Локомотива» уважают свои контракты, хотят продолжать выступать за клуб и готовятся к предстоящему сезону на нашей обновленной тренировочной базе в Баковке.

Единственный игрок, который пока не присоединился к команде, – . По согласованию с клубом ему было разрешено приехать на 12 дней позже», – сказал спортивный директор .