Цорн о решении ФИФА: «Все легионеры «Локо» уважают контракты и хотят играть за клуб»

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Томас Цорн прокомментировал будущее легионеров «Локомотива».

Сегодня ФИФА разрешила иностранным игрокам и тренерам приостанавливать контракты с российскими клубами до 2023 года.

«Все иностранные игроки «Локомотива» уважают свои контракты, хотят продолжать выступать за клуб и готовятся к предстоящему сезону на нашей обновленной тренировочной базе в Баковке.

Единственный игрок, который пока не присоединился к команде, – Ян Кухта. По согласованию с клубом ему было разрешено приехать на 12 дней позже», – сказал спортивный директор «Локо».

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