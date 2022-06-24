Кухта не вернется в «Локо» из-за семейных обстоятельств. Цорн сказал, что это не связано с политикой и разрешением ФИФА

Нападающий Ян Кухта не вернется в Россию.

не вернется в расположение «Локомотива». Решение не связано с политикой и разрешением приостанавливать контракты с российскими клубами.

Футболист останется в Чехии в связи с личными семейными обстоятельствами.

В настоящий момент «Локомотив» ведет переговоры с несколькими чешскими клубами относительно дальнейшей карьеры Кухты», – сказал спортивный директор московской команды .

Кухта перешел в «Локомотив» из пражской «Славии» в январе этого года. В 10 матчах он забил три гола и сделал одну результативную передачу.