Кухта не вернется в «Локо» из-за семейных обстоятельств. Цорн сказал, что это не связано с политикой и разрешением ФИФА

Нападающий «Локомотива» Ян Кухта не вернется в Россию.
«Ян Кухта не вернется в расположение «Локомотива». Решение не связано с политикой и разрешением ФИФА приостанавливать контракты с российскими клубами.
Футболист останется в Чехии в связи с личными семейными обстоятельствами.
В настоящий момент «Локомотив» ведет переговоры с несколькими чешскими клубами относительно дальнейшей карьеры Кухты», – сказал спортивный директор московской команды Томас Цорн.
Кухта перешел в «Локомотив» из пражской «Славии» в январе этого года. В 10 матчах РПЛ он забил три гола и сделал одну результативную передачу.