Твиттер «Интера» о Лукаку: «Настоящий интериста. Милан, это для тебя»

Пресс-служба «Интера» поприветствовала после возвращения из «Челси».

В твиттере «нерадзурри» была опубликовала фотография бельгийца с подписью: «Настоящий интериста».

Затем в твиттере «Интера» появилась еще одна публикация, связанная с переходом Лукаку. Пресс-служба клуба опубликовала фото Ромелу и написала: «Милан, это для тебя».

Вчера нападающий перешел из «Челси» в «Интер» на правах аренды до лета 2023 года.

Лукаку возвращается в «Интер»: снизил зарплату на 30% и даже заплакал от радости