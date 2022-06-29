Лукаку об «Интере»: «Я словно вернулся домой. Эта команда для меня как семья»

Форвард Ромелу Лукаку прокомментировал возвращение в после года в «Челси».

– Эмоции сильные, год назад я пережил с этой командой большое событие. «Интер» очень многое мне дал, и я надеюсь проявить себя еще лучше, чем в прошлый раз.

Я словно вернулся домой. В Милане мне и моей семье было действительно хорошо благодаря отношению других людей, фанатов, партнеров. С первого дня каждый старался мне помочь.

– Что вас привлекло в возможности вернуться в «Интер»?

– Страстные фанаты, партнеры, а также шанс поработать с нашим тренером. Мы поддерживали связь на протяжении всего сезона. Я думаю, что тренер хорошо справляется, и я хочу внести свой вклад. Команда в прошлом сезоне играла здорово. Жаль, скудетто взять не удалось, но она выиграла два важных трофея. Нужно продолжать в том же духе.

Я хочу поблагодарить всех своих партнеров. Я хотел вернуться, но и они убеждали совершить этот трансфер. Они для меня как семья, как братья.

Я рад вернуться. Я каждый день буду стараться изо всех сил ради того, чтобы порадовать фанатов и партнеров, – сказал нападающий, арендованный у .

«Интер» арендовал Лукаку у «Челси» до лета 2023 года