«ПСЖ» и Почеттино договорились о расторжении контракта. Осталось подписать бумаги

Теги ПСЖ лига 1 Франция Маурисио Почеттино Футбол

«ПСЖ» договорился о расторжении контракта с Маурисио Почеттино.

Как пишет RMC Sport, французский клуб достиг полной договоренности о прекращении сотрудничества с 50-летним специалистом и его штабом. Сейчас сторонам осталось лишь подписать бумаги, чтобы оформить расторжение контракта.

Ранее сообщалось, что Почеттино хотел получить 2 млн евро бонусов от «ПСЖ», помимо 15 млн неустойки и годовой зарплаты. Из-за этого его увольнение затягивалось.

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