«Челси» предложил «Юве» 40 млн евро и Вернера или Пулишича за де Лигта. Туринцы хотят 100 млн

«Ювентус» не готов отпускать защитника Маттейса де Лигта в «Челси» менее чем за 100 млн евро.
По информации Tuttosport, «синие» предложили за нидерландца 40 млн евро и одного из двух игроков на выбор: форварда Тимо Вернера либо хавбека Кристиана Пулишича.
Однако ни тот, ни другой футболист не вызывают особого интереса у главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. «Бьянконери» настаивают на том, что компенсация должна быть исключительно в денежной форме и в размере 100 млн евро.
Ранее сообщалось, что туринцы хотят продлить контракт с де Лигтом.