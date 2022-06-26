«Челси» предложил «Юве» 40 млн евро и Вернера или Пулишича за де Лигта. Туринцы хотят 100 млн

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«Ювентус» не готов отпускать защитника Маттейса де Лигта в «Челси» менее чем за 100 млн евро.

По информации Tuttosport, «синие» предложили за нидерландца 40 млн евро и одного из двух игроков на выбор: форварда Тимо Вернера либо хавбека Кристиана Пулишича.

Однако ни тот, ни другой футболист не вызывают особого интереса у главного тренера «Ювентуса» Массимилиано Аллегри. «Бьянконери» настаивают на том, что компенсация должна быть исключительно в денежной форме и в размере 100 млн евро.

Ранее сообщалось, что туринцы хотят продлить контракт с де Лигтом.

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