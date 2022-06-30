Абаскаль о «Спартаке»: «Чем выше ожидания, тем больнее будет падение в случае неудачи»

Тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль высказался об ожиданиях от команды.

«Моя цель – всегда становиться лучше, чтобы прибавлять с каждым тренировкой и матчем. Сейчас я думаю о том, чтобы завтрашняя тренировка была лучше сегодняшней.

Чем больше мы будем говорить о далеких целях, тем больше они будут отдаляться. Задачи по месту в чемпионате обязательно будут, но пока мы о них не говорим. Поговорим ближе к чемпионату. Чем выше ожидания, тем больнее будет падение в случае неудачи.

(Журналисту) Если хотите, обозначьте цель сами. Чемпионство? Хорошо, такова ваша цель. А моя – чтобы завтрашняя тренировка была лучше предыдущей. Мы должны побеждать каждый день на каждой тренировке. Мы должны выкладываться каждый день. Должны быть готовы в том числе к поражениям. Положительный результат – следствие хорошей работы.

Конечно, можно тренироваться хорошо и проигрывать. В футболе – в отличие от баскетбола – можно проиграть из-за случайного гола, но мы должны уменьшать нашу неуверенность, повышать уверенность, создавать больше моментов, чем соперник, и стремиться к тому, чтобы наш успех был заслуженным – и не полагаться на удачу», – передает слова тренера «Спартака» корреспондент Денис Романцов.

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