поделился впечатлениями от первых дней работы в «Спартаке».

«Хочу поблагодарить людей, благодаря которым я сегодня здесь – и . Все сюрпризы в Москве носили позитивный характер. Все люди вокруг – большие профессионалы, подготовленность сотрудников очень высокая, это помогает в адаптации и нам, и игрокам.

Мой тренерский штаб был представлен, все большие профессионалы. Решение убрать из штаба Ещенко я бы не хотел комментировать», – сказал главный тренер .