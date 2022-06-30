Абаскаль о «Спартаке»: «Хочу поблагодарить Федуна и Каттани. Все люди вокруг – большие профессионалы, подготовленность сотрудников очень высокая»

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Гильермо Абаскаль поделился впечатлениями от первых дней работы в «Спартаке».

«Хочу поблагодарить людей, благодаря которым я сегодня здесь – Луку Каттани и Леонида Федуна. Все сюрпризы в Москве носили позитивный характер. Все люди вокруг – большие профессионалы, подготовленность сотрудников очень высокая, это помогает в адаптации и нам, и игрокам.

Мой тренерский штаб был представлен, все большие профессионалы. Решение убрать из штаба Ещенко я бы не хотел комментировать», – сказал главный тренер «Спартака»

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