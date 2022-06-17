Гильермо Абаскаль: «В Швейцарии были хорошие условия, но «Спартак» – большой клуб, который знают во всем мире, он нацелен на победы»

Главный тренер «Спартака» высказался в ходе визита на арену клуба.

– Это действительно было очень впечатляюще – зайти на этот стадион, увидеть его изнутри, посмотреть музей, посмотреть год за годом, какая великая история была у этого клуба. Это действительно очень впечатляет.

Эта важность, история мотивирует нас. Она заставляет понять ту ответственность, которая лежит на наших плечах. И мы постараемся держать эту планку, каждый из нас [постарается] выжимать максимум.

– Долго ли раздумывали над предложением?

– В жизни бывают моменты, когда нужно принимать важные решения. И я его принял. Хочу поблагодарить в первую очередь спортивного директора «Спартака». Потому что мы с ним общались, он меня действительно убедил, что мы можем добиваться здесь многого. Здесь есть много работы, и мы можем идти вперед.

Не сказать, что это было сложное решение, потому что я вижу, что здесь любят футбол, понимают футбол. Я люблю очень футбол, поэтому для меня не было это решение сложным.

– Многих удивило, что вы решили все-таки сменить Швейцарию на Россию. Что стало решающим фактором?

– С этой точки зрения было наиболее сложно принять это решение, потому что я работал в Швейцарии, там были хорошие условия. Это была моя третья команда. Тем не менее я перешел в «Спартак» – это большой проект, проект, который нацелен на победы. Все было убедительно, и я с нетерпением жду этого.

«Спартак» – это большой клуб, который знают во всем мире. Это не вопрос смены страны. Это большой проект, большой клуб, большая ответственность, поэтому будем стараться, – заявил Абаскаль.

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