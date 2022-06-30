Новичок ЦСКА Гайич: «Россияне очень уважают сербов. Такое чувство, что здесь мой второй дом»

Новичок ЦСКА Милан Гайич признался, что ему комфортно в России.

– В России было очень много игроков из Сербии. Кого ты считаешь лучшим за все время?

– Это сложный вопрос, очень много хороших футболистов играли здесь. Могу сказать только за ЦСКА – Тошич, он легенда. Если говорить о моей позиции, то Иванович был тоже очень хорошим.

Сербские футболисты любят играть в России, потому что у нас похожий менталитет, и многие аспекты жизни похожи. Мне нравится играть здесь, такое чувство, что здесь второй дом. Россияне очень нас уважают, нас очень хорошо принимают. Именно поэтому сюда приезжает много хороших игроков, – сказал правый защитник московского клуба.

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