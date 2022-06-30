Заболотный о том, как подвинуть «Зенит» с 1-го места: «Прибавлять в игровом плане»

Форвард ЦСКА Антон Заболотный высказался после матча с (0:3) в Кубке PARI Премьер.

— Состав ЦСКА может конкурировать с «Зенитом»?

— В ценовом плане, конечно, нет, но в игровом плане, думаю, возможно все. Все видели, как в прошлом сезоне «Сочи» отбирал очки.

— Что вы подразумеваете под «ценовым планом»?

— Если брать по трансферным деньгам, то в «Зените» игроки более звездные, чем в ЦСКА. Это именно про цифры.

— Сейчас все задаются вопросом, как эту команду подвинуть.

— Мы работаем над этим.

— Вы согласны с коллегами по команде, которые говорят, что надо первое место занимать?

— Ну если не думать о первом месте, тогда о чем думать?

— За счет чего можно «Зенит» подвинуть с первого места?

— Прибавлять в игровом плане, — сказал Заболотный.

Тривела Бакаева и 2 пенальти – так «Зенит» разгромил ЦСКА. Победил всех на Кубке PARI Премьер, но не гарантировал первое место