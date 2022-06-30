Заболотный допустил, что станет лучшим бомбардиром РПЛ: «Не будет травм – все будет в моих руках»

оценил свои шансы на победу в гонке бомбардиров в новом сезоне .

— Можете ли вы при Федотове стать лучшим бомбардиром РПЛ?

— И при Березуцком мог, и при Федотове. Как даст судьба, не знаю. Если у меня не будет травм, как у меня было зимой, тогда, думаю, все будет в моих руках.

— Есть ли какая-то цель? Например, забить больше 10.

— Как можно больше, чтобы команда побеждала — это сама главная цель, — сказал форвард .

В 24 матчах прошлого сезона Заболотный забил 5 голов. Подробнее его статистика – здесь.