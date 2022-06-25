«ПСЖ» может отдать Паредеса в «Ювентус» в обмен на Кина

Нападающий Мойзе Кин может вернуться в «ПСЖ» после сезона в «Ювентусе».
Как сообщает журналист Альфредо Педулла, итальянец с радостью вернется в Париж, где играл с 2020 по 2021 год.
Кин формально принадлежит «Эвертону», однако туринцы брали его в аренду с обязательством выкупа. Теперь они рассматривают возможность обмена Мойзе на хавбека «ПСЖ» Леандро Паредеса, который тоже не прочь вернуться в Италию.
Со статистикой выступлений 27-летнего хавбека можно ознакомиться здесь, 22-летнего нападающего – тут.