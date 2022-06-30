Семак об аренде Ивана и Мантуана: «Зенит» выжал максимум из ситуации с Алберто. И Кассьерра уже близок – он нам очень нужен»

Главный тренер прокомментировал обмен игроками с .

Питерцы отдали форварда бразильской команде в аренду на год и на этот же срок получили вратаря Ивана Куарезму и вингера Густаво Мантуана.

«Мы постарались выжать максимум из ситуации с Юри Алберто. Мы выбрали именно этих двоих, потому что у нас есть два вратаря: Одоевский и Кержаков. Нам нужно три вратаря в обойму. Теперь они у нас есть.

Мантуан пропустил большое количество времени из-за травмы, но он прошел через юношеские сборные Бразилии, техничный и талантливый игрок. У него есть шанс составить конкуренцию и увеличить нашу обойму игроков.

Ситуация нестабильная. Наличие игроков, вероятность потерять которых не столь велика, очень важно. Выжали максимум из этой ситуации. Ждем их, чтобы познакомиться.

Что касается Кассьерры и Самошникова, это сложно комментировать, но Матео очень близок к нам. Он уже в Санкт-Петербурге и очень нам нужен. Матео нам пригодится, учитывая потерю Юри, повторюсь, форвард нам необходим.

Что касается Суперкубка и всех слов перед ним, то есть кому говорить. Наша задача – тренировать», – сказал Семак.

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