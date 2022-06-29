Федотов о 0:3 с «Зенитом»: «Мальчикам пока рано конкурировать с зубрами футбола. ЦСКА нуждается в усилении, времени мало»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о матче Кубка PARI Премьер с «Зенитом».

Армейцы потерпели поражение со счетом 0:3.

«Сложно комментировать такие матчи, но первый тайм был не такой плохой в нашем исполнении. Могли забить, но не хватало хорошего контроля, структуры, мало фланговых атак, грешили индивидуальной игрой. Теряли мяч, бежали в кучу, но что-то получалось.

Есть вопросы и есть пища для анализа. Бросается в глаза, что было мало открываний за спину от нашей линии атаки, пытаемся получать мяч в полупозиции.

Второй тайм сложно судить, нелепый и глупый пенальти. После замен было сложно. Пока мальчики были свежие, оказывали давление, но пока им рано конкурировать с зубрами футбола. Но по самоотдаче претензий нет.

Мы знаем число, когда стартуем в . Это все влияет на содержание игры. У это третий матч, они были более мобильными и лучше работали с мячом.

Команда нуждается в усилении, подъезжают наши сборники, и нас станет больше. Времени остается мало, нужны сдвиги в отношении комплектации команды.

У нас есть травмы. На первый тайм защитником вышел игрок нашей молодежки.

Когда приедут сборники, нас будет 14-15 игроков. Это ответ на вопрос, сколько позиций нам надо усилить.

От Эджуке хотел добиться хорошего отношения к работе в обороне. В футболе нельзя почивать на лаврах. В единоборства мы должны вступать. Если теряешь мяч, ты должен его отнимать. Это касается двух наших инсайдов. Мы не закрыли опорную зону, оттуда и получили гол», – сказал Федотов.

Кубок PARI Премьер. «Зенит» разгромил ЦСКА – 3:0. Сутормин сделал дубль