Кубок PARI Премьер. ЦСКА примет «Зенит». Видеотрансляция – в 20:00

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ЦСКА примет «Зенит» в рамках Кубка PARI Премьер.

На Sports.ru будет доступна видеотрансляция матча, игру в прямом эфире покажет «Матч ТВ», начало – в 20:00 по московскому времени.

Кубок PARI Премьер

Москва, «ВЭБ Арена»

ЦСКА – Зенит – 20:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Положение команд: «Зенит» – 4 очка (2 игры), «Пари НН» – 1 (1), «Сочи» – 1 (1), ЦСКА – 0 (0). 

За победу в основное время команда получает три очка. В случае ничьей назначается серия пенальти: за победу в ней начисляются два очка, за поражение – одно.

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