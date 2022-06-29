Кубок PARI Премьер. ЦСКА примет «Зенит». Видеотрансляция – в 20:00

ЦСКА примет «Зенит» в рамках Кубка PARI Премьер.
На Sports.ru будет доступна видеотрансляция матча, игру в прямом эфире покажет «Матч ТВ», начало – в 20:00 по московскому времени.
Москва, «ВЭБ Арена»
ЦСКА – Зенит – 20:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
Положение команд: «Зенит» – 4 очка (2 игры), «Пари НН» – 1 (1), «Сочи» – 1 (1), ЦСКА – 0 (0).
За победу в основное время команда получает три очка. В случае ничьей назначается серия пенальти: за победу в ней начисляются два очка, за поражение – одно.