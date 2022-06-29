Семак о 3:0 с ЦСКА: «Игра «Зенита» понравилась. Было много грубых моментов, но все живы-здоровы»

Главный тренер подвел итоги матча с (3:0) на Кубке PARI Премьер.

– Неплохая игра с точки зрения качества, движения. Большого значения [результатам] тем не менее не стоит придавать. Каждая команда решает свои задачи на сегодняшний день. В целом наша игра мне сегодня понравилась и по содержанию, и по движению. Сыграли хорошую товарищескую игру.

– Игра действительно получилась немного грубой или так показалось?

– Действительно, было много моментов достаточно грубых, немножко грязноватых, что не всегда свойственно матчам товарищеского плана. Ничего страшного, все живы-здоровы.

– Вы довольны тем, как выглядят командные взаимодействия после трех недель сборов и трех сыгранных матчей?

– Главное, чтобы мы были довольны тогда, когда начнутся официальные матчи. Сейчас мы довольны тем, как ребята относятся к тренировочной работе, как они работают в тренировочных матчах. Но еще раз повторюсь: самое важное – чтобы мы подошли в хорошем состоянии именно к официальным матчам.

– По сравнению с первыми двумя матчами «Зенит» уверенно обыграл соперника. Это связано с тем, что команда уже сыгралась. или с тем, что ЦСКА недостаточно разогнался?

– Сложно говорить по состоянию. Сегодня мы смотрелись лучше, в предыдущем – сложнее с точки зрения движения и физики. В первой игре тоже смотрелись неплохо, на мой взгляд. Не стоит внимание уделять результату, больше смотрим на качество игры и состояние футболистов.

– Сегодня обошлось без замен во вратарской линии. Решили дать отыграть полный матч Даниилу Одоевскому?

– Конечно, ему нужно играть, играть много. Прекрасно понимаем состояние и на что способен Миша. Нам на него нечего смотреть, и так знаем его лучшие качества. А что касается Одоевского – должны дать ему как можно больше времени, чтобы он проявлял свои лучшие качества и быстрее адаптировался.

– Впереди матч с , заключительный перед стартом официальных игр. Чего ждете перед встречей с чемпионом Сербии?

– Хорошей игры, прежде всего. Нужно понять и проанализировать, кто и в каком состоянии находится. И понять, кому сколько нужно будет играть в следующем матче, чтобы дифференцировать нагрузку и подойти в хорошей форме к официальным матчам, – сказал Семак.