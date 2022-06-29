«Вон твой папочка». Тухель пошутил с Лукаку о Конте во время игры «Тоттенхэма», Ромелу не понравилось

Корреспондент Goal рассказал об отношениях между Томасом Тухелем и .

«Еще до интервью [Sky Sport Italia] были некоторые признаки того, что все идет не очень хорошо, Лукаку был не рад тому, как с ним обращались после его травмы.

Интервью было опубликовано где-то через 2-3 недели после записи. Проблема в том, что к тому моменту ситуация изменилась. Лукаку уже не был травмирован, получал игровую практику, забивал.

Критика в адрес и столь лестные отзывы об в тот момент показались оскорбительными фанатам лондонцев, и отношения между Лукаку и болельщиками испортились.

И был еще один инцидент, о котором не было известно. Кое-кто мне сказал, что Лукаку вместе с Тухелем смотрел матч в , и Томас указал на Антонио Конте: «Вон твой папочка». Это была шутка, но Лукаку она не понравилась», – сказал Низаар Кинселла в подкасте The Italian Football Podcast.