Юрист Лукаку сообщил, что документы о переходе Ромелу в «Интер» подписаны: «Возвращение казалось невозможным, но мы верили в это с самого начала»

Юрист Ромелу Лукаку сообщил, что документы, необходимые для перехода игрока в «Интер», подписаны.

«Все сделано, все очень довольны.

Сначала никто не верил в это возвращение, это казалось невозможным. Но мы верили в это с самого начала, и нам с новым владельцем и менеджерами удалось проделать отличную работу.

Результат таков: возвращение Ромелу. Надеюсь, оно принесет успех. Никто не может сказать, что произойдет через год. Случиться может что угодно. А пока давайте наслаждаться счастьем Лукаку», – сказал Себастьян Ледюр.