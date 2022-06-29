Юрист Лукаку сообщил, что документы о переходе Ромелу в «Интер» подписаны: «Возвращение казалось невозможным, но мы верили в это с самого начала»

Теги Интер Челси премьер-лига Англия серия А Италия Ромелу Лукаку Футбол

Юрист Ромелу Лукаку сообщил, что документы, необходимые для перехода игрока в «Интер», подписаны. 

«Все сделано, все очень довольны.

Сначала никто не верил в это возвращение, это казалось невозможным. Но мы верили в это с самого начала, и нам с новым владельцем «Челси» и менеджерами «Интера» удалось проделать отличную работу. 

Результат таков: возвращение Ромелу. Надеюсь, оно принесет успех. Никто не может сказать, что произойдет через год. Случиться может что угодно. А пока давайте наслаждаться счастьем Лукаку», – сказал Себастьян Ледюр. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные