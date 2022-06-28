Гендиректор «Интера» о Лукаку: «Пока не можем оформить трансфер, это вопрос нескольких часов или дней. Будем очень рады, если сможем вернуть его домой»

Гендиректор прокомментировал ситуацию с трансферами и .

«Лукаку? Сейчас идут рабочие дни, и вскоре мы придем к соглашению. Мы пока не можем официально оформить [трансфер], это будет вопрос нескольких часов или, скорее, нескольких дней. Это цель, которая, безусловно, нам очень льстит, речь идет о возвращении игрока, который очень хорошо играл за нас, и мы будем очень рады, если сможем вернуть его домой.

Что касается Пауло Дибалы, переговоры все еще продолжаются. Ситуация такова, что мы встречались с его представителями, но это часть нашей работы: мы должны проводить переговоры, исследовать новые варианты, и среди них есть Дибала. Однако, чтобы прийти к соглашению, должны совпасть интересы. Мы пока не можем сообщить ничего конкретного», – сказал .