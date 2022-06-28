Фанаты «Урала» бойкотируют матчи РПЛ из-за Fan ID: «Отказываемся посещать мероприятия, где спортивный праздник превращается в фарс»

Болельщики будут бойкотировать матчи из-за введения Fan ID.

Об этом сообщило активное фанатское сообщество Екатеринбурга «Стальные монстры».

«Мы отказываемся посещать какие бы то ни было мероприятия, где спортивный праздник превращается в фарс, полный бюрократии, направленный против фанатов, но от которого пострадают все в равной степени.

Мы бойкотируем все без исключения матчи РПЛ, начиная с 1-го тура и до полной отмены данного закона.

При этом продолжаем посещать остальные лиги и соревнования, где нет Fan ID: молодежка, двойка, баскетбол», – говорится в сообщении группы болельщиков.

Стадион в Екатеринбурге входит в число пяти арен, на которых карта болельщика будет введена с начала сезона РПЛ.

Главное по Fan ID: нужно идти в МФЦ ради оформления, 5 стадионов будут требовать карту с 3-го тура