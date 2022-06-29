«Иван – голкипер топ-уровня. Мантуан подарит немало радости фанатам «Зенита». Агент о бразильцах

Агент вратаря Ивана Куарезмы и вингера Густаво Мантуана высказался о новичках «Зенита».

– Мантуан еще довольно молод, но его преимущество в том, что он умеет быстро адаптироваться. Можете не сомневаться, Густаво точно подарит немало радости болельщикам «Зенита».

Иван – голкипер топ-уровня. Велика вероятность, что они с Мантуаном останутся в «Зените» после истечения срока аренды.

– Когда игроки прилетят в Россию?

– Пока нет точной даты, – сказал Луис Фернандо Гарсия.

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