«Коринтианс» не смогут выкупить Алберто. У «Зенита» есть право выкупа Ивана и Мантуана

«Зенит» сможет выкупить Густаво Мантуана и Ивана Куарезму, арендованных у «Коринтианс».

Об этом рассказал генеральный директор .

– Подписано соглашение о двусторонней аренде сроком до конца сезона-2022/23.

Оно состоит из двух частей: первая – это аренда в «Коринтианс» Юри Алберто, вторая – встречная аренда двух игроков : атакующего полузащитника Густаво Мантуана и вратаря Ивана Куарезмы, или просто Ивана, как он сам себя называет в Бразилии. В «Зените» у него на футболке будет написано «Иван». Он возьмет первый номер: под ним он играл в «Коринтиансе», у нас он сейчас свободен.

И еще один момент: по итогам аренды «Зенит» имеет право выкупа арендованных Ивана и Мантуана, а у «Коринтианса» таких прав в отношении нет.

– Как оцените всю эту ситуацию в целом?

– Положительно. В силу личных обстоятельств Юри Алберто обратился к нам с просьбой оставить его в Бразилии. Но ни желания, ни оснований делать это просто так у нас, естественно, не было. С целью избежать юридических коллизий стали прорабатывать взаимоприемлемые варианты. Причем не один, а несколько. Например, еще один бразильский и один европейский клубы выражали готовность провести встречную аренду.

Но с учетом всех обстоятельств, желания игрока пока не покидать Бразилию – у него в семье маленький ребенок – вариант с «Коринтиансом» оказался самым интересным. Потому что мы получили не одного игрока, а двух, хорошего уровня с большим потенциалом, которые усилят «Зенит» в этом сезоне. Это относится к обоим.

– Контракты уже подписаны?

– С одной стороны, да. С нашей это произойдет, как только новички приедут – а это будет в середине июля – и пройдут медицинское обследование. При этом оба находятся в игровом режиме, поэтому им не потребуется много времени на то, чтобы влиться в «Зенит».

Особенно это касается Мантуана. Он очень разноплановый игрок, который, как Алексей Сутормин, играл даже защитника. Хотя, может исполнять и чистого нападающего, и играть на позиции «под нападающими». С учетом разносторонности Мантуана – это очень хорошее приобретение.

– Иван во вратарской бригаде займет место Бязрова?

– Бязров будет играть за «Зенит-2», а во вратарской бригаде основы по-прежнему, как принято в лиге, будут работать три голкипера: Кержаков, Одоевский и Иван. Играть же будет сильнейший.

Предвижу вопрос: как же так, если в воротах окажется легионер, это повлияет на формирование состава с той точки зрения, что в поле на одного иностранца будет меньше. Скажу так: если вы проанализируете статистику и игровое время, проведенное легионерами на поле, а их также могло быть в прошлом сезоне восемь, то увидите, что эта квота по разным причинам полностью «Зенитом» не выбиралась.

У нас сильные россияне в линиях атаки и полузащиты: это и Далер Кузяев, и Андрей Мостовой, и новичок Зелимхан Бакаев, и Кирилл Кравцов, а также Сутормин и Александр Ерохин. В данном случае, наоборот, появляется гибкость в формировании состава. А не так, что используя вратаря-легионера, мы сокращаем наши возможности.

И потом, Ивану место в воротах еще надо завоевать. Никаких преференций, кроме готовности играть на высшем уровне, в «Зените» нет и будет. Так что будем ждать наших новичков и следить за их успехами, – сказал Медведев.