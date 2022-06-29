«Зенит» отдал Алберто в аренду «Коринтианс» на сезон и взял вратаря Ивана и хавбека Мантуана

и осуществили двусторонний обмен игроками.

Из российского клуба в бразильский на правах аренды сроком на сезон перешел нападающий .

Состав сине-бело-голубых пополнили вратарь Иван Куарезма и атакующий полузащитник Густаво Мантуан. Соглашение вступит в силу с середины июля.

В середине июля Иван и Мантуан прибудут в Петербург, где пройдут медосмотр и подпишут личные контракты с клубом.

Юри Алберто играл за «Зенит» с февраля. В 15 матчах он забил 6 голов и отдал 4 результативных паса. Его статистика – здесь.

Иван Куарезма прошлый сезон провел в клубе второго бразильского дивизиона «Понте Прета». В 26 матчах он пропустил 30 голов, 8 раз сыграл на ноль и получил 4 желтые карточки. Его статистика – здесь.

Густаво Мантуан сыграл 39 матчей за «Коринтианс», забил 5 голов и отдал 1 результативный пас, получив 2 желтые карточки. Его статистика – здесь.