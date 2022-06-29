Агент Рафиньи встретился с «Барселоной». У каталонцев еще есть шансы на трансфер

, агент вингера «Лидса» , побеседовал с менеджерами «Барселоны».

По данным журналиста Жерара Ромеро, в рамках встречи, на которой присутствовали в том числе директор «блауграны» и вице-президент Рафаэль Юсте, стороны обсуждали возможность осуществления трансфера.

Деку и Рафинья по-прежнему больше заинтересованы в переходе в каталонский клуб, несмотря на то, что «Лидс» уже согласовал сделку с «Челси».

Утверждается, что у «Барселоны» остаются шансы на то, чтобы подписать бразильца, и существуют различные варианты того, как это сделать.

«Челси» и «Лидс» договорились о трансфере Рафиньи за 60-65 млн фунтов. Осталось согласовать контракт