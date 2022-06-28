«Челси» близок к покупке Рафиньи за 55+ млн фунтов. «Синие» опережают «Барсу» и «Арсенал» в борьбе за игрока «Лидса»

близок к покупке вингера Рафиньи.

Лондонский клуб готов заплатить за переход игрока более 55 миллионов фунтов. Ожидается, что «Лидс» примет это предложение.

«Челси» находится в лучшей позиции в борьбе за трансфер бразильца. в данный момент не готов платить такую сумму за игрока, а не может позволить себе столь дорогой трансфер.

Окончательное решение остается за самим игроком.

В прошедшем сезоне АПЛ Рафинья провел 35 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 3 ассиста. Статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь.