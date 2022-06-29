«Челси» и «Лидс» договорились о трансфере Рафиньи за 60-65 млн фунтов. Осталось согласовать контракт

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Вингер «Лидса» Рафинья Диас может перейти в «Челси».

Журналист Фабрицио Романо пишет, что «Лидс» и «Челси» согласовали трансфер бразильца за 60-65 млн фунтов (около 70-75 млн евро). Теперь лондонскому клубу предстоит договориться с Рафиньей и его агентом Деку об условиях личного контракта.

«Арсенал» до вчерашнего дня пытался убедить вингера присоединиться к клубу, а теперь просто занял выжидательную позицию.

По данным The Telegraph, согласование условий личного контракта не должно стать проблемой. Ожидается, что трансфер состоится.

В прошедшем сезоне АПЛ Рафинья провел 35 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 3 ассиста. Статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь.

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