«Челси» и «Лидс» договорились о трансфере Рафиньи за 60-65 млн фунтов. Осталось согласовать контракт

Вингер «Лидса» может перейти в .

Журналист Фабрицио Романо пишет, что и «Челси» согласовали трансфер бразильца за 60-65 млн фунтов (около 70-75 млн евро). Теперь лондонскому клубу предстоит договориться с Рафиньей и его агентом об условиях личного контракта.

до вчерашнего дня пытался убедить вингера присоединиться к клубу, а теперь просто занял выжидательную позицию.

По данным The Telegraph, согласование условий личного контракта не должно стать проблемой. Ожидается, что трансфер состоится.

В прошедшем сезоне АПЛ Рафинья провел 35 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 3 ассиста. Статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь.