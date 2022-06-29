«Челси» и «Лидс» договорились о трансфере Рафиньи за 60-65 млн фунтов. Осталось согласовать контракт

Вингер «Лидса» Рафинья Диас может перейти в «Челси».
Журналист Фабрицио Романо пишет, что «Лидс» и «Челси» согласовали трансфер бразильца за 60-65 млн фунтов (около 70-75 млн евро). Теперь лондонскому клубу предстоит договориться с Рафиньей и его агентом Деку об условиях личного контракта.
«Арсенал» до вчерашнего дня пытался убедить вингера присоединиться к клубу, а теперь просто занял выжидательную позицию.
По данным The Telegraph, согласование условий личного контракта не должно стать проблемой. Ожидается, что трансфер состоится.
В прошедшем сезоне АПЛ Рафинья провел 35 матчей, в которых забил 11 голов и сделал 3 ассиста. Статистику 25-летнего футболиста можно найти здесь.