Чернышов об Индии: «Народ бесстрашный. Могут на 20-м этаже мыть окно, стоя на дощечке, или перебегать оживленную дорогу из пяти полос»

Главный тренер «Мохаммедана» из Калькутты Андрей Чернышов рассказал о жителях Индии.

– Люди, которые любят Индию, говорят, что там чувствуется невероятная свобода. Местные не стесняются того, что они бедные, принимают жизнь в любом виде. Вы это ощутили?

– Никто не стесняется, да. Люди ходят по улицам в чем им удобно, нет запросов по моде. Если человеку удобно в майке, шортах и тапках, так он и ходит. Никто не смотрит на людей, которые просто сидят на дороге. Захотелось им почему-то посидеть – и никто не обращает внимания.

Вот еще отличительная черта этого народа: они бесстрашные. У них нет страха смерти. Видимо, это связано с религией.

Если строят какое-то высокое здание, там вообще нет никакой техники безопасности, человек на 20-м этаже может мыть окно, стоя на дощечке или привязав себя обычной тонкой веревкой.

В автобусы, поезда, электрички забивается столько народа – не знаю, как там вообще можно удержаться. Люди перебегают оживленную дорогу из пяти полос, где нон-стопом едут автобусы, машины, велосипеды, мотороллеры, рикши. Нет у них страха, – сказал Чернышов в интервью Sports.ru.

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