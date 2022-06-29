Чернышов о Саудовской Аравии: «Постоянное напряжение. Это не Европа, где тебе все улыбаются и готовы в любой момент помочь»

Экс-тренер «Спартака» рассказал о жизни в Саудовской Аравии.

– В Саудовской Аравии сохранены публичные казни, в марте за сутки казнили 81 человека. При вас такое было?

– Был выходной, и мой помощник из местных сказал: «Поехали, я тебе хоть город покажу».

Поехали: стадион, военная часть, то-се. И едем мимо большой огороженной площади – порядка трех футбольных полей. На этом месте он замолчал. Я спросил: «А что это за место?» И он объяснил, что там проводятся смертные казни, последняя была буквально месяц назад.

Сказал, что казнили парня, который на машине сбил насмерть другого человека. Когда его судили, у родственников погибшего спросили, чего они хотят для виновного – тюрьму или лишения жизни. И они выбрали казнь.

– Чувствовали дискомфорт на улице?

– Постоянное напряжение. В первую очередь – от жителей. У них очень серьезные лица, они какие-то настороженные. Это не прогулки по Европе, где тебе все улыбаются и готовы в любой момент помочь.

Новая власть в Саудовской Аравии более прогрессивная, но тогда помимо обычной полиции там еще работала Исламская полиция нравов. Ходили по улицам и торговым центрам, следили, чтобы все в нужное время молились.

Ко мне один раз подошли два мощных субъекта с очень серьезного вида бородами. Это было в том самом супермаркете, куда я периодически заходил и был, наверное, единственным европейцем. Уже хорошо знал администратора-египтянина, мы с ним здоровались. И когда начиналась молитва, меня выводили через служебный вход, чтобы я находился не в самом магазине, а в холле. Там хоть можно было спокойно посидеть на скамейке.

Но в тот раз ко мне подошла Исламская полиция, начала обращаться на арабском. Хорошо, что это заметил администратор магазина и все им объяснил. Они покивали и ушли без извинений. Я спросил, что случилось, и администратор рассказал, что сотрудник магазина, который меня не знал, побежал к Исламской полиции и сказал, что я пропускаю молитву, – рассказал экс-тренер «Аль-Шола» в интервью Sports.ru.

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