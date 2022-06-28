Андрей Канчельскис: «Абрамович постарается, чтобы «Спартак» конкурировал с «Зенитом». Грановская здорово управляет, Зарема ничего не сделала»

считает, что «Спартак» будет хорошим приобретением для .

Ранее появилась информация о том, что московский клуб может купить компания «Евраз», ключевым акционером которой является экс-владелец «Челси» Роман Абрамович.

«Для Романа «Спартак» будет очень хорошим приобретением.

Думаю, что Абрамович не захочет, чтобы «Спартак» занимал 9-10-е места. Он будет стараться сделать так, чтобы команда занимала первое место и составила конкуренцию .

Роман Аркадьевич сможет сделать со «Спартаком» то же самое, что с «Челси». Почему нет? Он с лондонским клубом выиграл почти все.

Абрамович приведет людей хороших, к примеру, тех, кто в «Челси» работал. Это будет еще лучше для . Тех, кто работает у красно-белых сейчас, уже не будет.

У нас у Смородской ничего не получилось, Зарема ничего не сделала, а Грановская здорово управляет клубом. Она с людьми много что выигрывала, поэтому их не надо сравнивать.

Если Абрамович купит «Спартак», то для красно-белых это будет грандиозное событие», – сказал бывший футболист сборной России.