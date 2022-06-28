Андрей Канчельскис: «Абрамович постарается, чтобы «Спартак» конкурировал с «Зенитом». Грановская здорово управляет, Зарема ничего не сделала»

Андрей Канчельскис считает, что «Спартак» будет хорошим приобретением для Романа Абрамовича.
Ранее появилась информация о том, что московский клуб может купить компания «Евраз», ключевым акционером которой является экс-владелец «Челси» Роман Абрамович.
«Для Романа «Спартак» будет очень хорошим приобретением.
Думаю, что Абрамович не захочет, чтобы «Спартак» занимал 9-10-е места. Он будет стараться сделать так, чтобы команда занимала первое место и составила конкуренцию «Зениту».
Роман Аркадьевич сможет сделать со «Спартаком» то же самое, что с «Челси». Почему нет? Он с лондонским клубом выиграл почти все.
Абрамович приведет людей хороших, к примеру, тех, кто в «Челси» работал. Это будет еще лучше для «Спартака». Тех, кто работает у красно-белых сейчас, уже не будет.
У нас у Смородской ничего не получилось, Зарема ничего не сделала, а Грановская здорово управляет клубом. Она с людьми много что выигрывала, поэтому их не надо сравнивать.
Если Абрамович купит «Спартак», то для красно-белых это будет грандиозное событие», – сказал бывший футболист сборной России.