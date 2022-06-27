«Арсенал» предложил 40 млн евро за защитника сборной Аргентины Лисандро. «Аякс» хочет 50 млн

хочет подписать центрального защитника «Аякса» .

Как пишет De Telegraaf, ссылаясь на источники, близкие к лондонскому клубу, «Арсенал» официально увеличил предложение по игроку сборной Аргентины до 40 млн евро с учетом бонусов. Несколько недель назад «канониры» предложили 25 млн евро за Лисандро.

«Аякс» хочет получить за 24-летнего игрока минимум 50 миллионов евро. Клуб предпочел бы не терять футболиста.

Ранее неоднократно сообщалось об интересе к Мартинесу со стороны «Манчестер Юнайтед».

В минувшем сезоне Лисандро провел 36 матчей за «Аякс» во всех турнирах и забил 1 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

«Аякс» так бурно раскупают, что клуб занервничал и повысил ценники: уже минус пять игроков, могут уйти еще четверо