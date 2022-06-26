Юри Алберто перешел в «Коринтианс». Объявят в начале следующей недели

Теги Зенит Коринтианс высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Юри Алберто Футбол

Нападающий Юри Алберто перейдет в «Коринтианс» из «Зенита».

Как написал журналист Марко Белло, бразилец уже стал игроком черно-белых. При этом Белло не уточняет, в каком формате оформлена сделка, – в виде полноценного трансфера или аренды.

Журналист Самир Карвальо уточнил, что «Коринтианс» отложили официальное объявление о трансфере форварда. Клуб планировал подтвердить переход Алберто вчера, но объявление отложили из-за проблем с документацией в процессе оформления сделки с «Зенитом».

Теперь, как ожидается, бразильский клуб объявит о переходе Юри в начале следующей недели.

В минувшем сезоне бразилец забил 4 гола и отдал 2 передачи в 11 матчах РПЛ. Его статистику можно изучить здесь.

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