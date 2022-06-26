стал ближе к трансферу хавбека «Барселоны» Френки де Йонга.

По данным The Times, английский клуб приблизился к покупке 25-летнего полузащитника.

«Юнайтед» готов повысить предложение по де Йонгу до 80 млн евро, и может согласиться продать Френки за эту сумму. Сначала сине-гранатовые хотели получить за хавбека 85 млн евро, но клуб хочет закрыть сделку до четверга, так как в этот день испанские клубы подводят финансовые итоги.

В минувшем сезоне де Йонг провел 46 матчей в составе сине-гранатовых, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Его статистика доступна здесь.