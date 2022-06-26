«МЮ» готов повысить предложение по де Йонгу до 80 млн евро. «Барса» хотела 85 млн евро, но может согласиться на эту сумму

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Барселона Ла Лига возможные трансферы Френки де Йонг Футбол

«Манчестер Юнайтед» стал ближе к трансферу хавбека «Барселоны» Френки де Йонга.

По данным The Times, английский клуб приблизился к покупке 25-летнего полузащитника.

«Юнайтед» готов повысить предложение по де Йонгу до 80 млн евро, и «Барселона» может согласиться продать Френки за эту сумму. Сначала сине-гранатовые хотели получить за хавбека 85 млн евро, но клуб хочет закрыть сделку до четверга, так как в этот день испанские клубы подводят финансовые итоги.

В минувшем сезоне де Йонг провел 46 матчей в составе сине-гранатовых, забил 4 гола и отдал 5 результативных передач. Его статистика доступна здесь.

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