Осинькин об ошибке Ломаева: «Вратарь не может позволять себе такие финты. Должна быть грань»

Игорь Осинькин остался недоволен ошибкой вратаря «Крыльев Советов» Ивана Ломаева.
В конце матча 26-го тура РПЛ с «Химками» (1:4) голкипер в центре поля неудачно попытался исполнить финт, что привело к голу форварда Ильи Садыгова.
«Ломаев не захотел просто выбивать мяч. Это его ошибка – факт. Всегда должна быть грань.
Тяжелая игра, поэтому, видимо, у него произошел сбой. Вратарь не может себе позволять такие финты.
Но Ломаев провел хорошую и сложную игру», – отметил главный тренер «Крыльев Советов».