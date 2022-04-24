Осинькин об ошибке Ломаева: «Вратарь не может позволять себе такие финты. Должна быть грань»

Теги Крылья Советов Химки премьер-лига Россия Игорь Осинькин Чемпионат.com Иван Ломаев Илья Садыгов Футбол

Игорь Осинькин остался недоволен ошибкой вратаря «Крыльев Советов» Ивана Ломаева.

В конце матча 26-го тура РПЛ с «Химками» (1:4) голкипер в центре поля неудачно попытался исполнить финт, что привело к голу форварда Ильи Садыгова.

«Ломаев не захотел просто выбивать мяч. Это его ошибка – факт. Всегда должна быть грань.

Тяжелая игра, поэтому, видимо, у него произошел сбой. Вратарь не может себе позволять такие финты.

Но Ломаев провел хорошую и сложную игру», – отметил главный тренер «Крыльев Советов».

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