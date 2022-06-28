Нигматуллин о вратарях «Спартака»: «Максименко выиграл Кубок в основе, конкуренция с Селиховым еще впереди. Третьего не нужно – парень со спартаковской фамилией сидел в запасе целый сезон»

сравнил вратарей и .

– Стоит ли надеяться на прогресс Максименко, потому что Селихов, вроде как был последние месяцы основным в чемпионате? Или нужно подыскать третьего вратаря, который составит конкуренцию?

– Третьим кто был в прошлом сезоне?

– Свинов.

– Да, приезжал парень со спартаковской фамилией, чтобы посидеть в запасе целый сезон. Наверное, он выкинул год своей карьеры. Сейчас будет бороться за место в основном составе .

Что касается вратаря, возникает вопрос: зачем? У третьего практически нет шансов играть.

Я думаю, что эта позиция должна быть закрыта спартаковским воспитанником. Там хорошая школа, проходит много крепких вратарей. Не нужно брать кого-то другого.

Я не знаком с творчеством Свинова. Вполне возможно, что он талантливый и способный вратарь. Но у меня сомнение, что он на голову сильнее своих же ровесников, которые есть в «Спартаке». Тот же Поплевченков, который поехал в «Кубань».

В каждом году в «Спартаке» есть вратари уровня юношеских сборных. Если брать каких-то других, то они должны быть на голову сильнее. Такого нет.

Максименко выиграл Кубок в этом году, выйдя в основном составе. Я считаю, что он создает полноценную конкуренцию. Не вижу пропасти в уровне нынешних вратарей клуба. Поэтому конкуренция Селихова и Максименко еще впереди, – сказал экс-голкипер красно-белых.