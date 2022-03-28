Нигматуллин о «Спартаке»: «Максименко и Селихов — голкиперы высокого уровня, но им не хватает стабильности»

Экс-вратарь высказался о голкиперах красно-белых.

«Критиковать вратарей «Спартака» всегда было модным, тут без вариантов. Непростая работа – защищать ворота красно-белых.

Максименко и Селихов — голкиперы высокого уровня, но ребятам не хватает стабильности по разным причинам. Селихова травмы постоянно беспокоят, но сейчас он выглядит намного увереннее и лучше. Думаю, и Максименко наберет форму и составит конкуренцию.

Возможно, кому-то из них нужно сменить команду, чтобы чаще играть и быть железным игроком основы. Кто знает, может, тот же Свинов станет вторым вратарем в будущем.

В общем, посмотрим, что и как, но давайте сейчас не будем критиковать ребят», — сказал Нигматуллин.