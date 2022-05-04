Нигматуллин о вратаре для «Зенита»: «Сафонова вряд ли отпустят. Мне нравится Ломаев»

поделился мнением, какой вратарь мог бы усилить «Зенит».

Сегодня появилась информация, что петербургский клуб интересуется Ильей Лантратовым из «Химок», Иваном Ломаевым из и Денисом Адамовым из .

– Кто больше подходит на роль вратаря в петербургской команде из «Химок», из «Сочи» или из «Крыльев Советов»?

– Из них самый опытный – это Лантратов. Он достаточно неплохо выступает в «Химках». Насколько он готов играть в топ-клубе – сложно сказать. Это может показать только время.

Что касается Адамова, то он не играет за «Сочи» стабильно и без замен. Думаю, что вряд ли эта кандидатура будет приоритетной.

Самарский голкипер мне нравится. Интересный вариант. Да, не без ошибок выступает. Он еще совсем молод.

Если мы берем эти три кандидатуры, то выбирать будут между Лантратовым и Ломаевым. Но мне, например, сложно будет сказать, насколько Лантратов может быть сильнее Кержакова.

При всем уважении к голкиперам эта сейчас одна из самых слабых линий в команде. Клуб привык апеллировать (так в тексте – прим. Sports.ru) очень сильными игроками. «Зенит» обладает практически безграничным бюджетом и возможностями по приобретению футболистов.

Если выбирать, то надо выбирать самого лучшего. На данный момент лучшим был бы голкипер и сборной России. Но боюсь, что вряд ли отпустят. Хотя все возможно», – сказал бывший вратарь сборной России.