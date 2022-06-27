«Барса» живет прошлым: 4-3-3, тики-така. Футбол изменился, стал быстрее». Куман о тактике

считает, что живет прошлым в плане тактики.

«Как нидерландец, я выступаю за доминирование в игре. Если ты играешь с тремя центральными защитниками и в пять защитников, нельзя сказать, что это оборонительная схема. Играя по этой схеме 3 или 4 месяца, мы проводили лучшие матчи последних лет. Самым ярким примером был финал Кубка против «Атлетика».

«Барса» живет прошлым: 4-3-3, тики-така. Футбол изменился. Теперь он быстрее, требовательнее в плане физики. Нельзя жить прошлым», – сказал бывший главный тренер «Барселоны».