«Барса» заняла 2-е место в Ла Лиге. Хави принял команду на 9-м

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«Барселона» заняла второе место в чемпионате Испании.

В 37-м туре Ла Лиги каталонцы сыграли вничью с «Хетафе» (0:0), а «Атлетико» поделил очки с «Севильей» (1:1). «Блауграна» набрала 73 очка и стала недосягаемой для «матрасников».

По ходу сезона у «Барселоны» сменился тренер – 6 ноября 2021 года Хави пришел на место уволенного Роналда Кумана. Тогда команда, набрав 16 очков в 11 матчах, занимала 9-е место в таблице Ла Лиги.

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