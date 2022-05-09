Хави об изменениях в «Барсе»: «Команда стала намного лучше, мы спасли сезон, который мог быть и хуже. Это не критика Кумана»

рассказал об изменениях в «Барселоне» после того, как он возглавил команду.

О своей работе

«Дело не в моем успехе, а в том, что «Барса» переосмыслила. Куман проделал отличную работу, и мы тоже пытаемся это сделать.

Я знаю, где я нахожусь, я терплю критику. Но я думаю, что мы стали значительно лучше.

И это не критика Кумана. Когда я говорю, что мы были плохи в ноябре, это не критика Кумана, а факт, что именно «Барса» была плоха.

Со времени моей первой игры против «Эспаньола» команда стала лучше. Намного. Это очевидно».

О следующем сезоне

«С этим нет никаких проблем. Я спокоен. Я в восторге от президента, директора по футболу, технического секретаря. Мы семья, все согласовано, они уважают мое мнение, и речь идет о создании команды.

Даже если меня здесь не будет, я буду следить за ней. И буду работать, становиться сильнее, стараться совершенствоваться и быть конкурентоспособными.

Мы спасли сезон, который мог быть и хуже», – сказал главный тренер «Барселоны».

Каталонцы завершат сезон без трофеев, команда гарантировала себе участие в Лиге чемпионов-2022/23.

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