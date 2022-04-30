У «Барсы» нет чемпионства 3 сезона подряд – худшая серия с 2000-2004 годов

«Барселона» завершила 3-й сезон подряд без чемпионского титула в .

Это одна из худших серий каталонской команды в XXI веке. На стыке столетий также не могла завоевать чемпионский титул в течение целого ряда сезонов – команде не удавалось занять первое место в пяти подряд чемпионатах в период с 2000 по 2004 год. После этого «блауграна» не упускала чемпионский титул более чем на два сезона вплоть до настоящего времени.

Последние три чемпионата выиграли мадридские клубы – «Реал» (2020, 2022) и «Атлетико» (2021).

По ходу текущего сезона в «Барселоне» произошла смена главного тренера. 28 октября было объявлено о прекращении сотрудничества с , и неделю спустя пост занял .