Роналд Куман: «В «Барсе» я проделал хорошую работу. Я делал все ради клуба и ни разу не подумал о себе»

вспомнил о времени, проведенном на посту тренера «Барселоны».

«Всегда больно, когда ты не можешь закончить то, что хотел сделать. В моем случае, как я считаю, люди, которые понимают в футболе, знают о «Барсе» и ее сложной экономической ситуации, осознают, что я проделал хорошую работу. Я не хочу говорить, что это отличная работа, но она не была плохой. Считаю, это была хорошая работа в очень сложной ситуации.

Надеюсь, «Барса» сможет вернуться и станет такой, как раньше. Но люди, которые знакомы с ситуацией, понимают, что она была безумно сложной, и я, как тренер, делал все ради клуба и принимал предложения «Барсы» ради улучшения экономического положения. В их числе – переход Гризманна в .

Я ни разу не подумал о себе, я делал все ради «Барсы». Но в мире всегда есть те, кто за тебя, и те, кто против», – сказал экс-тренер «Барсы».

Когда Кумана уволили, «Барса» занимала 9-е место в таблице . Под руководством Хави команда поднялась на 2-ю строчку.

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