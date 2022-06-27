Фильм про «Асмарал» покажут на Beat Film Festival 29 июня, 2 и 3 июля

На фестивале Beat Film Festival будет показан фильм о футбольном клубе из Москвы.

Киноленту, посвященную «Асмаралу», будут демонстрировать посетителям 29 июня, 2 и 3 июля.

«Клуб, чей стадион был расположен в самом центре Москвы, рядом с Белым домом, – по его полю проехали танки в октябре 1993-го.

«Асмарал» тренировал один из самых известных советских тренеров, идеолог спартаковского футбола Бесков, там начинал карьеру , а доигрывал .

Проведя всего два сезона в высшей лиге, «Асмарал» ярко вспыхнул и исчез навсегда. Не осталось почти ничего – ни стадиона, ни фильмов, ни книг, ни фанатов, ни музея, ни сайта. Это символично для начала 90-х – времени, когда можно было за один день стать миллионером и также быстро потерять все.

Фильм Николы Пророкова восстанавливает справедливость, в подробностях рассказывая эту удивительную историю», – сказано в аннотации к произведению, опубликованной на сайте фестиваля.

«Асмарал» был создан в 1990 году на базе клуба «Красная Пресня» иракским предпринимателем Хусамом Аль-Халиди. В 1992-м и 1993-м команда выступала в высшей лиге России, но в результате проблем с финансами покинула ее, со временем лишилась профессионального статуса, а в 2003 году была признана банкротом.

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