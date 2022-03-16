«Зенит» и ТНТ4 покажут фильм о мире человека с особенностями развития. Премьера пройдет на «Газпром Арене»

и канал ТНТ4 проведут на премьеру фильма о мире человека с особенностями развития.

Показ короткометражной ленты под названием «Уличное освещение» состоится 19 марта – накануне международного дня человека с синдромом Дауна, который отмечается 21 марта.

Фильм рассказывает о буднях Митрофана – работника электрических сетей, который живет по строгому распорядку: подъем, зарядка, завтрак, ночное дежурство на станции уличного освещения и сон. Каждый день он приходит в диспетчерскую, чтобы секунда в секунду включить свет во всем городе. Но однажды Митрофан опаздывает на работу и узнает тайну, которая изменит его жизнь, говорится в описании сюжета фильма.

«Уличное освещение» – это первый в России художественный фильм, главную роль в котором сыграл актер с синдромом Дауна Григорий Данишевский. Вместе с ним в фильме снялся Александр Робак, а музыку к короткометражке написал композитор и саунд-продюсер певицы Монеточки Витя Исаев. Режиссер и автор сценария – Владислав Иконников.

19 марта «Зенит» примет на своем стадионе тульский «Арсенал» в 22-м туре . Показ фильма состоится на втором этаже центрального фойе трибуны С в 18:00 – за полтора часа до начала игры.