Бэйл близок к переходу в «Лос-Анджелес». Клуб МЛС летом уже подписал Кьеллини

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Полузащитник Гарет Бэйл после ухода из «Реала» может продолжить карьеру в МЛС.

По информации The Athletic, валлиец дал согласие на переход в «Лос-Анджелес». Контракт с ним будет рассчитан на год с опцией продления еще на 18 месяцев.

Как утверждает MLSsoccer, переговоры уже на финальном этапе.

Бэйл покидает «Реал» в качестве свободного агента. Он представлял клуб с сезона-2013/14. Со статистикой его выступлений можно ознакомиться здесь.

«Лос-Анджелес» ранее заключил контракт, рассчитанный до конца 2023 года, с экс-защитником сборной Италии Джорджо Кьеллини.

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