Бэйл посетил базу «Кардиффа» на фоне слухов о переходе в клуб. Футболист примет решение в ближайшие дни

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Гарет Бэйл ведет переговоры о переходе в «Кардифф».

В среду утром 32-летний футболист посетил тренировочную базу клуба и пообщался с главным тренером Стивом Морисоном.

Валлиец сказал, что примет решение о переходе в ближайшие дни. Бэйл находится в статусе свободного агента после ухода из «Реала».

Ранее сообщалось, что игрок ради перехода в «Кардифф» готов пойти на существенные финансовые уступки по вопросу своей зарплаты.

Со статистикой выступлений футболиста сборной Уэльса можно ознакомиться здесь.

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