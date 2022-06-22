Бэйл посетил базу «Кардиффа» на фоне слухов о переходе в клуб. Футболист примет решение в ближайшие дни

ведет переговоры о переходе в .

В среду утром 32-летний футболист посетил тренировочную базу клуба и пообщался с главным тренером Стивом Морисоном.

Валлиец сказал, что примет решение о переходе в ближайшие дни. Бэйл находится в статусе свободного агента после ухода из .

Ранее сообщалось, что игрок ради перехода в «Кардифф» готов пойти на существенные финансовые уступки по вопросу своей зарплаты.

Со статистикой выступлений футболиста сборной Уэльса можно ознакомиться здесь.